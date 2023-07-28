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​Наталья Комарова встретилась с боксером Альбером Батыргазиевым перед его боем против доминиканца

В Югре 28 июля состоится профессиональный боксерский матч

​Наталья Комарова встретилась с боксером Альбером Батыргазиевым перед его боем против доминиканца
Фото admhmao.ru

Сегодня, 28 июля, в Ханты-Мансийске состоится профессиональный боксерский матч. На ринге в центре теннисного спорта встретятся олимпийский чемпион, югорчанин Альберт Батыргазиев и доминиканский спортсмен Франсис Фромета. Напомним, что Альберт выиграл Олимпиаду в Токио-2020, и нынешний поединок станет для него первым домашним выступлением после тех игр.

С именитым югорским спортсменом встретилась Наталья Комарова. «Ваша деятельность, успехи имеют большое значение для Нижневартовска, для Югры, для России, – приводит слова губернатора департамент молодежной политики, гражданских инициатив и внешних связей Югры. – Не могу не вспомнить ваше интервью по завершении Олимпиады, когда вы сказали, что все, чего добились в Токио, – это было вчера, теперь нужно слезать с пьедестала и работать дальше. Такое отношение к своим достижениям имеет важное значение для каждого из нас, во всех сферах».

«Это такая мощная поддержка, когда у тебя за спиной земляки, семья. Благодарю югорчан, правительство автономного округа за поддержку спортсменов. Югра, действительно, территория спорта», – ответил Альберт Батыргазиев.

В теннисном центре пройдет целый вечер бокса – помимо главного боя там можно будет увидеть встречи спортсменов России, Армении, Узбекистана, Таджикистана, Азербайджана. Кто не сможет присутствовать лично, для тех трансляцию из Ханты-Мансийска проведет «Матч ТВ».


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Сегодня в 12:31, просмотров: 136, комментариев: 1
Комментарии:
Alkonowa1ow
Сегодня в 13:01
Кажется ещё вчера мастер спорта СССР по боксу Владимир Пьянков давал показательные бои на сцене Сургутского районного Дома культуры. А сегодня Олимпийский чемпион до боксу, воспитанник Нижневартовской школы бокса, Альберт Батыргазиев дает показательный бой с доминиканцем на ринге дворца теннисного спорта в Ханты-Мансийске. Альберт родился в Дагестане и с 6 лет живет в Нижневартовске, выступает за спортивный клуб ЦСКА и имеет воинское звание прапорщик. Между тем его землячка Елена Исинбаева, выступавшая ранее тоже за спортивный клуб ЦСКА и имевшая звание майора уже не даёт показательных выступлений с шестом в России. Номинально она проживает на Канарах. Номинальна она член исполкома МОК. Номинально она дистанцировалась от ОКР два года назад. Номинально ее, как сказал глава ОКР господин Поздняков, выгнать из ОКР нельзя, потому что она номинально член исполкома МОК. Глава Федерации России по лыжным гонкам и член исполкома МОК Елена Вяльбе назвала Елену Исинбаеву номинальной дурочкой. А сам Глава МОК Томас Бах номинально направил приглашение на очередную Олимпиаду 203 странам из 206, оставив номинально без приглашения Россию, Белоруссию и Гватемалу. Номинально для нас МОК прекратило существование. А реально будет бой Альберта с доминиканцем и Игры БРИКС.

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