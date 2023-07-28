16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  90,0225   EUR  100,2173  

Новости

Больше новостей
Надо ли запрещать аборты в России?
Комментировать
0
Где в Тюменской области жить лучше всего?

В Салехарде 1.1%

В Новом Уренгое 1.7%

В Нягани 0.6%

В Ханты-Мансийске 1.1%

В Сургуте 29.9%

В Нижневартовске 1.7%

В Тобольске 2.9%

В Тюмени 40.2%

Другой вариант (в комментариях) 0.6%

Нигде 10.3%

Не знаю 9.8%

Всего голосов: 174

Комментировать
0
Больше опросов

В Советском районе Chevrolet улетела в кювет - погибла пассажирка

Chevrolet улетела в кювет и перевернулась в Советском районе, погибла женщина

В Советском районе Chevrolet улетела в кювет - погибла пассажирка
Фото: телеграм-канал "Госавтоинспекция ХМАО"

ДТП с погибшей произошло ранним утром накануне, 27 июля, на 6 км автодороги «Юг» в Советском районе. По данным Госавтоинспекции ХМАО, 24-летний водитель Chevrolet не справился с управлением и допустил занос автомобиля, после чего машина съехала в кювет и перевернулась.

«В результате ДТП виновник автоаварии получил травмы, а 37-летняя пассажирка скончалась до приезда скорой медицинской помощи», - уточнили в ведомстве.

Всего за минувшие сутки в ХМАО произошло 6 ДТП, в которых 1 человек погиб и 9 получили ранения.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 09:38, просмотров: 131, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Реформа неизбежна 640
  2. ​Владимир Богданов ходил по выставке, смотрел, брал раздаточный материал и звонил подчиненным, чтобы тоже приехали 636
  3. ​барбенгеймер скачать бесплатно 627
  4. Сургут заполонили торговцы сезонными фруктами и ягодами: с ними борется администрация, но легализовать свой бизнес они нe хотят // ФОТОРЕПОРТАЖ 610
  5. На мосту под Сургутом временно вводится реверсивное движение 556
  6. В Сургуте появилось новое творческое пространство «Дорога добра» 523
  7. Во время купания на пляже Когалыма утонул мужчина 514
  8. ​В Нижневартовске достраивают бульвар, за который проголосовали жители 492
  9. В следующем году в Сургуте появится здание ультрафиолетового обеззараживания сточных вод 482
  10. ​Ситуация с вырубкой сквера и строительством спортивного сооружения на Дзержинского действительно сложная 469
  1. ​Тюменский форум-выставка «Инфотех» станет площадкой для обмена идеями и опытом между регионами 80810
  2. ​Проект «ДУМАть и решать». Никита Никешин 1940
  3. ​Как сургутяне обсуждают с администрацией города изменения маршрутной сети автобусов // СТЕНОГРАММА 1506
  4. ​Вместо одной «свечки» можно построить комфортный малоэтажный комплекс. Как это делается 1452
  5. Мотоцикл попал в ДТП в Сургутском районе - погибли водитель и пассажир 1442
  6. ​Формула любви 1391
  7. ​Как сделать так, чтобы вас не сбили и не обматерили при вождении электросамоката 1340
  8. В Югре возбудили уголовное дело из-за массовой гибели рыбы в реке 1322
  9. ​Придумывать и менять планы и стратегии – очень удобно. Куда легче, чем строить школы и детсады прямо сейчас 1292
  10. ​МТС вошла в тройку крупнейших ИТ-компаний России 1277
  1. ​Тюменский форум-выставка «Инфотех» станет площадкой для обмена идеями и опытом между регионами 80810
  2. Покупай, не скупись // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 5793
  3. В Сургутском районе в жару выпал огромный град // ФОТОФАКТ 5105
  4. На Югру надвигается непогода: град и шквалистый ветер 4818
  5. Помогите спасти! 4284
  6. Глава Мегиона Олег Дейнека скончался 3934
  7. Умер Владимир Пидзамкив 3476
  8. ​Землю – людям 3279
  9. ​Павел Пархомович: «Мы впервые сталкиваемся с подобными явлениями, которые, на наш взгляд, носят признаки хейтерства» 2934
  10. ​Туман 2903

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика