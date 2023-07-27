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ХМАО занимает третье место в России по расселению аварийного жилья

Югра вошла в топ лидеров в России по расселению жителей из аварийного жилья

ХМАО занимает третье место в России по расселению аварийного жилья
Фото: ru.freepik.com

На сегодняшний день ХМАО по России входит в тройку лидеров по темпам расселения из аварийного жилья. В этом есть помощь и заслуга национального проекта «Жилье и городская среда».

«Национальным проектом «Жилье и городская среда», в том числе предусмотрена реализация на территории округа регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», направленного на решение задач по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории автономного округа, признанного до 1 января 2017 года в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации. Фактическое исполнение плана составляет более 75%», – сообщили журналисту сайта Gorod3466 в департаменте строительства и жилищно-коммунального комплекса Югры.

Тысячи людей благодаря этому перебрались жить в новые, благоустроенные квартиры. Они получили ключи от жилья в комфортабельных и современных районах.

«Работаем над тем, чтобы улучшить этот результат, создаем систему, которая максимально благоприятно будет влиять на достижение основной цели, которая состоит в том, чтобы все югорчане жили в жилье, соответствующем стандартам», – подчеркнула губернатор Югры Наталья Комарова во время последней прямой линии.


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Сегодня в 18:45, просмотров: 84, комментариев: 0
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