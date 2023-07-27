Власти Югры готовы повысить студенческие стипендии на 5,5%

Власти автономного округа с 1 сентября 2023 года готовы повысить студенческие стипендии на 5,5%, указано на сайте правительства Югры.

«Предлагается увеличение нормативов для формирования стипендиального фонда за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры с 1 сентября 2023 года с приведением размера к размеру, установленному на федеральном уровне (рост на 5,5%)», – сообщается в материалах.

Так норматив для формирования стипендиального фонда за счет окружного бюджета студентам среднего профессионального образования повысится до 726 рублей в месяц, высшего образования – до 2 998 рублей в месяц, аспирантам – до 3 932 рублей.