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В ХМАО юноша угнал у матери «Ниву» и врезался в дерево

Молодой югорчанин после посиделок с друзьями угнал машину у матери и врезался в дерево

В ХМАО юноша угнал у матери «Ниву» и врезался в дерево
Фото: pixabay

В Сургутском районе юноша угнал автомобиль у матери и врезался в дерево. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба районного ОМВД.

С заявлением об угоне в полицию обратилась 42-летняя местная жительница. Она рассказала, что у нее угнали автомобиль «Нива» стоимостью более 900 тыс. рублей.

Оперативники быстро задержали подозреваемого. Им оказался 19-летний сын хозяйки «Нивы».

«Сын женщины распивал спиртные напитки с друзьями на даче. После того, как все ушли спать, злоумышленник решил покататься на машине. Проехав до выезда с территории дачного кооператива, мужчина совершил наезд на дерево, после чего вернул транспортное средство на место парковки», - рассказали подробности в пресс-службе полиции.

На молодого человека завели уголовное дело о неправомерном завладении автомобилем без цели хищения. Ему грозит лишение свободы на срок до пяти лет.


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Сегодня в 17:28, просмотров: 57, комментариев: 0
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