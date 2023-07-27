Молодой югорчанин после посиделок с друзьями угнал машину у матери и врезался в дерево

В Сургутском районе юноша угнал автомобиль у матери и врезался в дерево. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба районного ОМВД.

С заявлением об угоне в полицию обратилась 42-летняя местная жительница. Она рассказала, что у нее угнали автомобиль «Нива» стоимостью более 900 тыс. рублей.

Оперативники быстро задержали подозреваемого. Им оказался 19-летний сын хозяйки «Нивы».

«Сын женщины распивал спиртные напитки с друзьями на даче. После того, как все ушли спать, злоумышленник решил покататься на машине. Проехав до выезда с территории дачного кооператива, мужчина совершил наезд на дерево, после чего вернул транспортное средство на место парковки», - рассказали подробности в пресс-службе полиции.

На молодого человека завели уголовное дело о неправомерном завладении автомобилем без цели хищения. Ему грозит лишение свободы на срок до пяти лет.