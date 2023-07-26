Губернатор Югры проверила ход работ на ключевых социальных стройках

В Сургуте продолжается строительство двух медицинских объектов – новых станций переливания крови и скорой помощи. Первый находится в большей степени готовности – там подрядчик к концу года планирует закрыть тепловой контур, черновую отделку и наружные инженерные сети. А в новой станции скорой помощи вскоре завершат заливать монолит первого этажа, после чего стартует кирпичная кладка стен. Об этом стало известно в ходе заседания координационного совета по строительству ключевых объектов, которое провела Наталья Комарова.

Там же были озвучены данные о следующей серьезной стройке – бюро судебно-медицинской экспертизы совместно с патологоанатомическим отделением Сургутской окружной клинической больницы, который будет располагаться в 49 микрорайоне города. Там уже готова проектная документация, она проходит государственную экспертизу.

Сургут и Нефтеюганск пока не завершили решение проблемы дольщиков, чьи права были нарушены. В реестре на два города остаются девять многоквартирных домов и один паркинг. В Нефтеюганске завершено строительство дома 49-2 в пятом микрорайоне. «Сегодня заканчивается итоговая проверка Жилстройнадзора Югры. Ввод объекта в эксплуатацию – август. Завершение оформления документов по восстановлению прав 82 граждан – сентябрь», – приводит слова Натальи Комаровой департамент молодежной политики, гражданских инициатив и внешних связей Югры. В Сургуте же сдача двух домов ЖК «Любимый» запланировано на сентябрь.