В Росрыболовстве не нашли мертвую рыбу, из-за которой в Югре возбудили уголовное дело

В ХМАО прошло обследование акватории, где, по сообщению местного жителя, он обнаружил массовую гибель осетровых рыб. О результатах проверки сообщает Нижнеобское ТУ Росрыболовства в своем телеграм-канале.

«В процессе выезда, в ходе бесед с рыбками-любителями, получена информация об отсутствии визуальных признаков гибели рыбы в районе острова Банный (реки Тром-Ёган, Почекуйка, протоки Санина, Сухой Полой). Факт гибели водных биологических ресурсов на момент проведения мероприятия не нашел своего подтверждения. Признаки загрязнения водного объекта в месте обследования при визуальном осмотре не зафиксированы», - отчитались в ведомстве.

Специалисты взяли пробы воды для проведения дальнейшего исследования.

Один из рыбаков ХМАО разместил 22 июля в ВК видеозапись, сделанную, по его словам, в районе поселка Банный. Югорчанин сообщил, что берег водоема усыпан мертвой рыбой. После этого глава СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело.