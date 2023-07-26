Площадь лесных пожаров сократилась в 16 раз за сутки в ХМАО

Площадь лесных пожаров в Югре сократилась за сутки в 16 раз. Если днем ранее специалисты зафиксировали 11 возгораний на площади 2,5 тыс. га, то к утру сегодняшнего дня осталось 2 лесных пожара на площади 157 га. Возгорания действуют на территории Няксимвольского и Сургутского лесничеств, сообщает телеграм-канал «Депнедра Югры».

«В тушении данных пожаров задействовано 19 работников Авиалесоохраны Югры, используется необходимое оборудование и техника. Авиапатрулирование югорских лесов осуществляется в постоянном режиме», - говорится в сообщении канала.

Ранее сообщалось, что основная причина лесных пожаров в ХМАО - это грозы. В округе действуют особый противопожарный режим и запрет на посещение лесов, въезд в них на автотранспорте.