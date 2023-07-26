16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  90,0945   EUR  99,6918  

Новости

Больше новостей
Надо ли запрещать аборты в России?
Комментировать
0
Где в Тюменской области жить лучше всего?
Комментировать
0
Пять ранее судимых югорчан получили разрешение на работу с детьми. Ваше отношение к этому...
Комментировать
0
Ваш основной источник новостной информации...
Комментировать
0
Планируете ли вы покупать автомобиль до конца этого года?
Комментировать
0
Планируете ли вы крупные покупки недвижимости до конца года?
Комментировать
0
Нужно ли организовать дежурство спасателей на местах несанкционированного купания в Сургуте?
Комментировать
0
Больше опросов

В Югре резко сократилась площадь лесных пожаров

Площадь лесных пожаров сократилась в 16 раз за сутки в ХМАО

В Югре резко сократилась площадь лесных пожаров
Фото: ru.freepik.com

Площадь лесных пожаров в Югре сократилась за сутки в 16 раз. Если днем ранее специалисты зафиксировали 11 возгораний на площади 2,5 тыс. га, то к утру сегодняшнего дня осталось 2 лесных пожара на площади 157 га. Возгорания действуют на территории Няксимвольского и Сургутского лесничеств, сообщает телеграм-канал «Депнедра Югры».

«В тушении данных пожаров задействовано 19 работников Авиалесоохраны Югры, используется необходимое оборудование и техника. Авиапатрулирование югорских лесов осуществляется в постоянном режиме», - говорится в сообщении канала.

Ранее сообщалось, что основная причина лесных пожаров в ХМАО - это грозы. В округе действуют особый противопожарный режим и запрет на посещение лесов, въезд в них на автотранспорте.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 12:44, просмотров: 46, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Геномный центр в Сургуте будет построен в начале 2025 года 763
  2. Сургутянин увяз в кредитах после знакомства с девушкой в интернете 701
  3. ​Наталья Комарова встретилась с новым «газовым генералом» из Югорска 695
  4. В Сургуте эвакуированы ТРЦ «Агора» и краеведческий музей из-за угрозы взрыва 694
  5. Власти ХМАО назвали основного виновника лесных пожаров в регионе 564
  6. «Попытки убивать животных были всегда, важно привлекать за это к ответственности» 530
  7. В Сургуте за сезон отремонтируют 12 придомовых территорий 519
  8. ​Югорчанам рассказали о том, почему важно хотя бы на базовом уровне понимать генетику 493
  9. Как выбирать арбузы и дыни? Рекомендации югорских санврачей 477
  10. ​Югра призывает нефтесервисный бизнес создавать в регионе свои производства 438
  1. ​Тюменский форум-выставка «Инфотех» станет площадкой для обмена идеями и опытом между регионами 80631
  2. ​История с «домогательствами» в Сургуте гадкая, но надо готовиться – подобного будет только больше 2403
  3. Полвека назад в Сургуте… 1916
  4. Сургутянка забралась на крышу недостроенного здания и угрожает спрыгнуть 1725
  5. ​Проект «ДУМАть и решать». Никита Никешин 1688
  6. ​Сума, тюрьма и дети 1583
  7. В ЗАГСе Югры назвали самые популярные и редкие имена 2023 года 1449
  8. ​Исправление и наказание 1423
  9. Мы делаем мероприятия «Спасти и сохранить» интересными для максимально широкого круга людей 1373
  10. ​Как сургутяне обсуждают с администрацией города изменения маршрутной сети автобусов // СТЕНОГРАММА 1353
  1. ​Тюменский форум-выставка «Инфотех» станет площадкой для обмена идеями и опытом между регионами 80631
  2. Покупай, не скупись // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 5538
  3. В Сургутском районе в жару выпал огромный град // ФОТОФАКТ 4904
  4. На Югру надвигается непогода: град и шквалистый ветер 4583
  5. Как «Кинопоиск» возродил любовь к панк-року 4453
  6. Помогите спасти! 4047
  7. Глава Мегиона Олег Дейнека скончался 3694
  8. Умер Владимир Пидзамкив 3301
  9. ​Землю – людям 3061
  10. ​Павел Пархомович: «Мы впервые сталкиваемся с подобными явлениями, которые, на наш взгляд, носят признаки хейтерства» 2748

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика