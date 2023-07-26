В Югре 43% жителей не хотели бы получать зарплату в конверте

33% югорчан согласны получать зарплату в конверте. 43%, напротив, хотели бы «белый» заработок. К таком выводу пришли аналитики сервиса SuperJob после опроса экономически активного населения региона.

«Мужчины соглашаются на «черную» зарплату чаще женщин (41% против 25%). Чем старше респонденты, тем чаще они готовы принять подобное предложение: если среди горожан до 34 лет их 35%, то среди старшего поколения — 44%. Потенциально согласных на «серый» доход больше среди опрошенных, зарабатывающих до 50 тысяч рублей в месяц (45%)», – подчеркнули в SuperJob.