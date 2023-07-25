В столице Югры проходит чемпионат России по лыжероллерам

В Ханты-Мансийске стартовал чемпионат России по лыжероллерам. Он продлится до 30 июля, участие в нем примут 150 сильнейших спортсменов во всей страны (из них 30 югорчан). Планируется, что часть соревнований пройдет в Центре зимних видов спорта имени А.В. Филипенко, а спринт и масс-старт «выльются» на улицы столицы Югры – от Дзержинского до Энгельса.

Соревноваться будут, в том числе, и именитые спортсмены. Как рассказывает департамент молодежной политики, гражданских инициатив и внешних связей Югры, в заездах примут участие двукратная чемпионка мира по лыжероллерам Ольга Летучева, призеры чемпионата мира по лыжероллерам Иван Жилинский и Дмитрий Воронин, чемпион мира в эстафете Иван Анисимов, призера этапов Кубка мира Андрей Краснов. Более того, на соревнования приедет и югорский лыжник, олимпийский чемпион Сергей Устюгов.

«Впереди у спортсменов еще четыре соревновательных дня. Наш олимпийский чемпион Сергей Устюгов приглашает вас, дорогие земляки, посетить захватывающие старты, – рассказала в своих социальных сетях Наталья Комарова. – Почетная гостья чемпионата России по лыжероллерам – президент Общероссийской общественной организации «Федерация лыжных гонок России» Елена Вяльбе. С Еленой Валерьевной провели рабочую встречу, обсудили развитие лыжных гонок в Югре. Продолжаем развивать спорт, готовим чемпионов».

В рамках чемпионата пройдут и любительские забеги – в частности, 29 июля будут детские старты для учащихся спортшкол, а 30 июля на трассу смогут выйти любители лыжероллеров старше 18 лет.