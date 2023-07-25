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​Югра призывает нефтесервисный бизнес создавать в регионе свои производства

Югра становится одним из центров импортозамещения в нефтегазовой отрасли

​Югра призывает нефтесервисный бизнес создавать в регионе свои производства
Фото admhmao.ru

В Югре созданы условия для развития нефтесервисного и сопутствующего бизнеса. Об этом в ходе официального визита в Сургут заявил заместитель председателя правительства России – министр промышленности и торговли Денис Мантуров. «Несмотря на то, что Ханты-Мансийский автономный округ является, в первую очередь, нефтегазовым регионом, нефтегазовое машиностроение и сопутствующие этому направления обрабатывающей промышленности также активно развиваются, – сказал министр. – На территории Югры действует семь индустриальных парков – четыре находятся в реестре Минпромторга России – и еще два создаются, действуют два и создается один промтехнопарк. Это говорит о том, что индустриальное развитие является одним из приоритетов региона».

Высокому гостю в индустриальном парке «Югра» продемонстрировали оборудование для нефтегазовой отрасли, которое производится в регионе в рамках программы импортозамещения. Как сообщает департамент молодежной политики, гражданских инициатив и внешних связей автономного округа, среди них: установки электроцентробежных насосов для добычи нефти, оборудование для интенсификации нефтяных и газовых скважин методом гидравлического разрыва пласта, криогенные мобильные и стационарные топливозаправочные комплексы сжиженного природного газа, снегоболотоходы, навесное оборудование для дорожно-строительной техники «Кировец».

Стоит отметить, что власти Югры приглашают инвесторов из числа российских и зарубежных компаний размещать свои производства на территории автономного округа. В частности, это можно делать в индустриальных парках и особой экономической зоне, учрежденной в Нягани. Из плюсов – одни из лучших условий ведения бизнеса на уровне стране, наличие рядом насыщенного рынка сбыта – в Югре добывается 42 процента российской нефти. Это открывает потенциал для роста бизнеса, повышения уровня импортозамещения у нефтяников, новые качественные рабочие места для жителей и налоговые отчисления для бюджетов всех уровней.


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Сегодня в 16:06, просмотров: 101, комментариев: 0
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