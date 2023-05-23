Суд рассмотрит уголовные дела о нелегальных казино в ХМАО и ЯНАО

В Югре завершилось расследование ряда уголовных дел по факту незаконной организации и проведения азартных игр. Сеть нелегальных казино действовала с декабря 2020 по октябрь 2021 года на территории Югры и Ямала. Перед судом предстанут 15 человек, четверо из которых, по данным следствия, были руководителями преступной группы, сообщает пресс-служба СУ СКР по ХМАО.

«По данным следствия, обвиняемые, действуя умышленно и согласованно друг с другом, арендовали помещения, где организовали и проводили азартные игры с использованием игрового оборудования. Сеть незаконных игровых клубов действовала в городах Ноябрьск, Муравленко, Сургут, Нефтеюганск и Нижневартовск. Доход, полученный преступным путем, составил, по версии следствия, не менее 298 миллионов рублей», - говорится в сообщении пресс-службы.

Уточняется, что на денежные средства, недвижимость и другое имущество обвиняемых следствие наложило арест.

Материалы 6 уголовных дел переданы в суд. Еще 4 уголовных дела находятся на завершающем этапе следствия.