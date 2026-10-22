Сургутский район стал победителем премии «Вектор Севера» за свои проекты КРТ

Сургутский район стал победителем премии «Вектор Севера» в номинации «Лучший проект КРТ жилой застройки с расселением аварийного жилищного фонда». Награду главе района Андрею Трубецкому вручили на III Форуме северных муниципалитетов «Северный импульс». Представленный муниципалитетом подход объединяет строительство жилья, переселение людей из аварийных домов и развитие инфраструктуры поселений.

Премию «Вектор Севера» вручили по итогам конкурса проектов комплексного развития территорий — КРТ. Он призван выявлять удачные решения муниципалитетов и помогать другим территориям использовать этот опыт. Как сообщил заместитель губернатора Югры Азат Ислаев, конкурс среди муниципальных образований в рамках форума провели в округе впервые.

«Мы сегодня впервые в округе проводим конкурс среди муниципальных образований в рамках форума и сегодня отметим и наградим лучшие муниципалитеты Югры, которые работают по проектам комплексного развития территорий», — сказал Азат Ислаев на церемонии.

Сейчас в Сургутском районе реализуются четыре проекта КРТ: три в Барсово и один в Солнечном. Еще пять территорий прорабатываются — одна в Лянторе, по две в Белом Яре и Солнечном. Общий объем жилищного строительства в рамках этих проектов составит не менее 270 тысяч квадратных метров. «В части проектов предусмотрен выкуп муниципалитетом не менее 50% площади жилых помещений в новых домах для переселения граждан из аварийного фонда», — сообщил глава Сургутского района Андрей Трубецкой.

В Барсово комплексное развитие охватывает три территории. Здесь предусмотрены строительство многоквартирных домов и снос аварийного жилья. Вместе с новыми кварталами должны появиться сквер с пешеходной аллеей; проекты также включают ремонт внутриквартальных дорог и проектирование Центра единоборств. В Солнечном наряду с жилой застройкой запланировано помещение для молодежного центра.

Район готовит проекты и в других поселениях. В Лянторе вместе со строительством жилья планируют обустроить парковочные места. В Белом Яре и Солнечном работа будет включать возведение многоквартирных домов и развитие инфраструктуры. «Совокупный объем жилья, предусмотренный проектами в этих двух поселениях, составит около 91 тысячи кв. м», — уточнил Андрей Трубецкой, говоря о Белом Яре и Солнечном.

На форуме район представил и другие примеры развития поселений. В рамках муниципально-частного партнерства здесь создавали детские сады, школы, учреждения культуры, молодежной политики и спорта. С использованием инвестиционных механизмов появились Инвестиционное агентство и коворкинг-центр. Эту практику район рассматривает как часть работы над территориями: вслед за новым жильем жителям нужны места для учебы, занятий спортом, встреч и отдыха.

Награды «Вектора Севера» получили и другие муниципалитеты Югры. Ханты-Мансийский район отметили за запуск проектов КРТ. Ханты-Мансийск победил в номинациях за лучшую концепцию и развитие социальной инфраструктуры, Сургут — за благоустройство и формирование комфортной городской среды. Нягань и Нефтеюганский район получили премии за реализуемые проекты комплексного развития территорий.

Форум «Северный импульс» организовали администрация Сургутского района, Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления, Ассоциация муниципальных образований и фонд «Инвестиционное агентство Сургутского района» при поддержке правительства Югры и аналитического центра «Эксперт». На его площадке муниципалитеты смогли представить свои проекты коллегам и сравнить подходы к развитию северных территорий.