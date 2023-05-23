На теплоходе в районе поселка Зенково в ХМАО произошел взрыв

Во время ночной стоянки в районе поселка Зенково в Югре на судне «РТ-377» произошли хлопок и пожар. Теплоход потерял плавучесть и сел корпусом на грунт у левого берега реки Обь. Один человек погиб, пять человек доставлены в больницу с ожогами разной степени тяжести. Об этом сообщает Ространснадзор по УФО. Также глава регионального депздрава Алексей Добровольский сообщает о шестом пострадавшем.

«По факту случившегося Ространснадзор начал проверку. Выясняются причины и условия, которые привели к пожару и затоплению судна. По их результатам будут приняты меры реагирования», — сообщили в ведомстве.

Сотрудники Ространснадзора на месте происшествия координируют свою работу с представителями правоохранительных органов и прокуратуры в рамках своих полномочий.

«Двое в состоянии средней степени тяжести доставлены в Окружную клиническую больницу Ханты-Мансийска. Двое получают медицинскую помощь амбулаторно. Один пострадавший осмотрен на месте, дальнейшая медицинская помощь не потребовалась», – сообщает Алексей Добровольский.

Также стало известно, что ремонт теплохода «РТ-377» в последний раз проходил в 2021 году. При этом, по словам СМИ, построено судно было в 1981 году.

«Завершен комплекс работ по ремонту теплохода «РТ-377». Все ремонтные работы выполнены качественно и в срок такими подрядчиками, как ООО «Судоремонт Сургут», ООО «Тюменьсвязьфлот» и ООО «ФлотМонтажСтрой»», — сказано в сообщении.

Позже стало известно, что погибшим оказался капитан судна. Следователи проводят проверку.