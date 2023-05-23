Команда врачей-профессионалов из СОКБ спасла жизнь 60-летней югорчанки, своевременно удалив предраковую опухоль

Врачи Сургутской окружной клинической больницы предотвратили развитии онкологии у 60-летней югорчанки. Ранее женщине диагностировали рак правой груди. Поэтому медики провели операцию по удалению молочной железы с одномоментным эндопротезированием, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Югры.



«Позже, с согласия пациентки, ей выполнили симметричную субтотальную резекцию с эндопротезированием на левой железе. При осмотре удаленной ткани левой молочной железы была обнаружена не диагностированная ранее ни одним методом предраковая опухоль неизвестной степени злокачественности, которая, со временем, могла перерасти в раковую», – указано в сообщении.



В настоящее время биоматериал исследуют врачи патологоанатомы. Но независимо от результата – пациентка уже безопасно пролечена, ей выполнен необходимый объем хирургической помощи.

Операции выполнил заведующий отделением онкогинекологии и опухолей молочной железы Виталий Абунагимов. Онкомаммологи СОКБ проводят более 100 таких операций в год, используя различные виды эндопротезирования в том числе аутолоскутное, когда для протезирования используется собственная ткань пациентки.