Туристический автоквест впервые пройдет в Сургутском районе

В Сургутском районе впервые пройдет туристический автоквест. Организаторы приглашают любителей загадок и головоломок принять участие в путешествии по местным достопримечательностям, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Автоквест стартует в 11 часов 10 июня в Лянторе от «Лянторского хантыйского этнографического музея». Точный маршрут организаторы не раскрывают, но отмечают, что он включает в себя арт-дачу «Морошка» в Солнечном, памятный камень с поклонным крестом в Белом Яре и тропу «Человечность» в Барсово. На каждом этапе предстоит выполнить определенные задания на знание достопримечательностей и туристических объектов района.

Самые быстрые и сообразительные автолюбители получат призы, обещают организаторы. А именно - туристические путевки в Тюмень, Ханты-Мансийск и Сургутский район номиналом от 10 тыс. до 30 тыс. рублей.

По словам и.о. начальника управления физической культуры, спорта и туризма районной администрации Альберта Кириллова, квесты для продвижения туристических возможностей Сургутского района проводятся с 2018 года.

«И в текущем году, учитывая большие расстояния между поселениями, мы решили организовать автоквест. Приглашаем жителей района с драйвом и азартом прокатиться по нашим туристическим объектам, познакомиться с интересными фактами об их значимости и получить за это ценные подарки – сертификаты на туристические поездки в Тюмень, Ханты-Мансийск или на базу отдыха в Сургутском районе», - отметил Кириллов.