Всего 11 новых заболевших ковидом выявили в ХМАО за сутки

В Югре за минувшие сутки выявили всего 11 новых заболевших коронавирусом. А именно: в Сургуте - 6, Сургутском районе, Нижневартовске, Мегионе, Когалыме и Пыть-Яхе - по 1. На момент выявления у 10 пациентов наблюдались симптомы ОРВИ, у одного заболевание протекало бессимптомно, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора ХМАО.

«В возрастной группе от 0 до 17 лет зарегистрировано 0 случаев, 18-29 лет – 3 случая, 30-49 лет – 3, 50-64 лет – 3, старше 65 лет – 2», - уточнили в пресс-службе.

Вылечился за сутки 31 человек, за весь период пандемии – 266 592 югорчанина. Умерли за весь период 2 618 пациентов с ковидом.