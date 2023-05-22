Более 47 тысяч детей отдохнут в оздоровительных учреждениях Югры предстоящим летом

В ХМАО предстоящим летом будут работать 530 оздоровительных учреждений для детей: 460 лагерей с дневным пребыванием, 5 загородных лагерей, 15 палаточных и 50 лагерей труда и отдыха. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора округа.

«Общее число детей, запланированных к охвату отдыхом и оздоровлением на территории автономного округа, составит более 47 000 детей», - говорится в сообщении.

Уточняется, что сейчас оздоровительные учреждения завершают работу по оформлению санитарно–эпидемиологических заключений. В организации отдыха детей продолжает действовать режим работы, направленный на профилактику распространения новой коронавирусной инфекции. Специалисты Роспотребнадзора будут проводить профилактические визиты и плановые проверки организаций отдыха детей и их оздоровления.

В период с 22 мая по 2 июня Роспотребнадзор ХМАО проводит консультирование жителей округа по вопросам детского отдыха. Югорчане могут получить ответы на вопросы, касающиеся качества и безопасности детского отдыха, а также рекомендации, как выбрать организацию для детского отдыха и как правильно собрать ребенка в детский лагерь. Номера телефонов можно найти здесь.