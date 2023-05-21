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​Югорчанам предлагают взять четвероного друга из приюта

В Югре до 30 июня проходит акция «Ласковый май – собаку забирай!»

​Югорчанам предлагают взять четвероного друга из приюта
Фото: телеграм-канал "Югра-официально"

В городах и поселках ХМАО до 30 июня проходит зоозащитная акция «Ласковый май — собаку забирай!». В рамках акции можно взять четвероного друга из приюта или стать волонтером, присоединившись к сотням неравнодушных югорчан, помогающих животным обрести новый дом, сообщает телеграм-канал «Югра официально».

«Во время проведения проекта можно посетить уроки доброты, помочь со сбором корма для питомцев из приютов и в поиске владельцев для них. Также предусмотрена бесплатная стерилизация, вакцинация против бешенства и чипирование домашних животных», - говорится в сообщении.

Следить за анонсами мероприятий в городах можно в официальном сообществе «Ласковый май – собаку забирай!» в ВК.


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Сегодня в 16:48, просмотров: 429, комментариев: 0
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