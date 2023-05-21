В пыть-Яхе в ДТП погиб водитель мотоцикла

В Пыть-Яхе полицейские устанавливают обстоятельства ДТП с погибшим. Авария произошла сегодня, 21 мая, около 13:10. По предварительным данным, 42-летний водитель мотоцикла Lifan не справился с управлением и допустил съезд с дороги на левую обочину, после чего врезался в дерево.

«В результате ДТП мотоциклист от полученных травм скончался на месте происшествия», - отметили в пресс-службе УМВД по ХМАО.

На месте происшествия работают сотрудники полиции, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего