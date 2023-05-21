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Югорским родителям напомнили об опасности открытых окон

Родителям маленьких детей в ХМАО напомнили об опасности открытых окон

Югорским родителям напомнили об опасности открытых окон
Фото: СУ СКР по ХМАО

В СУ СКР по ХМАО обратились к родителям маленьких детей с просьбой держать их подальше от открытых окон. В ведомстве отметили, что один ребенок уже выпал из окна в текущем году. Это произошло в Урае 4 мая: мальчик забрался на подоконник и оперся на москитную сетку, которая не выдержала веса ребенка и выпала из окна вместе с ним. Мальчик остался жив, но получил тяжелые травмы.

«Следственное управление СК России по ХМАО – Югре обращается к родителям с настоятельным требованием не оставлять детей без присмотра в комнатах с открытыми окнами даже ненадолго. При наличии возможности оборудуйте окна ограничителями открывания створки окна. Не приучайте детей играть на подоконниках», - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.


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Сегодня в 14:41, просмотров: 281, комментариев: 0
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