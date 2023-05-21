Жителю Сургутского района грозит колония за кражу электросамоката

В полицию Сургутского района обратились представители сервиса по аренде электросамокатов. Они сообщили, что неизвестный похитил электросамокат компании стоимостью более 44 тыс. рублей.

Полицейские оперативно задержали подозреваемого - 40-летнего местного жителя. Он пояснил, что обнаружил самокат на улице и решил, что его потеряли. Мужчина загрузил электросамокат в багажник автомобиля и увез. Он не знал, что на самокате установлен GPS-датчик, по которому можно отследить местонахождение транспортного средства.

На югорчанина завели уголовное дело по статье о краже. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.