Специалисты Роспотребнадзора исследовали задымленный воздух в ХМАО

В ХМАО специалисты Роспотребнадзора провели исследование воздуха на наличие вредных веществ. Исследования прошли в Нягани, Урае и Кондинском районе, превышений ПДК не выявлено, сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора.
«По результатам лабораторно-инструментальных исследований определяемые показатели не превышали гигиенические нормативы, установленные СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», - отметили в пресс-службе ведомства.
Тем не менее санврачи рекомендовали югорчанам соблюдать ряд правил в связи с задымлением:
- сократить время пребывания на улице, воздержаться от прогулок с детьми
- отказаться от занятий спортом на свежем воздухе
- использовать маски и респираторы при выходе на улицу
- не открывать окна, используйте увлажнители либо регулярно проводите влажную уборку
- не носить контактные линзы
- стараться больше пить, промывать глаза, нос и горло
- отказаться от курения.
Более подробные рекомендации можно прочитать здесь.