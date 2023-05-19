Школьников в Октябрьском раойне кормили фальсифицированной сгущенкой

В одной из школ Октябрьского района ХМАО санврачи обнаружили фальсифицированную сгущенку, изготовленную на Кузбассе. Сгущенное молоко отправили на лабораторные исследования, проверку на качество оно не прошло, сообщается на сайте окружного Роспотребнадзора.

«Информация о составе пищевой продукции, указанная на потребительской упаковке, не соответствует фактическому составу, так как в продукции выявлены незаявленные жиры немолочного происхождения», - говорится в сообщении. Специалисты ведомства изъяли остатки продукции.

Ранее в одной из школ Октябрьского района обнаружили фальсифицированные сгущенку и сливочное масло. Продукцию также изъяли.