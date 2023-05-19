Югорчанка отправится в колонию за полумиллионный долг по алиментам

Нижневартовский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении ранее неоднократно судимой местной жительницы. Женщина отправится в колонию-поселение за то, что накопила крупный долг по алиментам, сообщает пресс-служба прокуратуры ХМАО.

Ранее суд обязал вартовчанку платить алименты на содержание несовершеннолетней дочери. Однако женщина не только не предприняла никаких мер к погашению имеющейся задолженности, но и продолжала ее накапливать. В результате долг по алиментам превысил 500 тыс рублей.

Суд, согласившись с позицией государственного обвинителя, назначил виновной наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Приговор не вступил в законную силу.