16+
Логотип Сиапресс
USD  80,0366   EUR  86,4964  

Новости

Больше новостей
Какой вариант долгосрочных инвестиций вы считаете лучшим?
Комментировать
0
Хватает ли вам вашего заработка на жизнь?
Комментировать
0
Вы отправите своего ребенка в летний лагерь?
Комментировать
0
Вы берете микрокредиты?
Комментировать
0
Больше опросов

В выходные в Югре потеплеет до +26 градусов

Воздух в ХМАО прогреется до +26 градусов в предстоящие выходные

В выходные в Югре потеплеет до +26 градусов
Фото: телеграм-канал "Нижневартовск | Официально"

В предстоящие выходные в ХМАО потеплеет до +26 градусов. Такой прогноз дает Ханты-Мансийский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В субботу, 20 мая, ожидается небольшая облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью составит +5+10 градусов, днем +20+25 градусов, местами в северной части округа - до +15 градусов. Ветер подует с юго-западной стороны.

В воскресенье, 21 мая, синоптики прогнозируют переменную облачность преимущественно без осадков. Ночью ожидается +4+9 градусов, днем воздух прогреется до +21+26 градусов. Ветер северный.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 13:09, просмотров: 305, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. На пересечении Ленина и Свободы в Сургуте появится новое место притяжения людей 971
  2. ​Что происходит на ярком берегу Оби? Сергей и Олеся Медведевы // ONLINE 937
  3. ​Полвека назад в Сургуте… 890
  4. Прошедший лечение в психбольнице югорчанин предстанет перед судом за двойное убийство 860
  5. ​Волонтеры «Киберпатруля Тюменской области» выявляют противоправные интернет-ресурсы 749
  6. ​28 жителей Тюменской области награждены медалями «Материнская слава» и «Отцовская доблесть» 736
  7. ​Александр Моор поручил помочь многодетной семье с ремонтом дома 714
  8. ​Александр Моор доложил президенту Владимиру Путину о мерах поддержки пострадавших от природных пожаров 700
  9. В Сургуте в 2023 году промоют на 40 процентов магистральных труб больше, чем годом ранее 693
  10. ​Реестр объектов нематериального достояния Тюменской области пополнится двумя народными промыслами 668
  1. ​Давно пора 2261
  2. В Сургуте с 20 мая стартует новая маршрутная сеть общественного транспорта 2047
  3. В Сургуте назначили нового руководителя транспортной полиции 2016
  4. ​Александр Моор и Наталья Комарова дали старт новому межрегиональному проекту «Культурное сотрудничество» 2012
  5. ​Система выплат и пособий на детей в России изменилась. Какие из них остались и как их получить 1981
  6. В Сургуте промоют более 20 км магистральных сетей водоснабжения 1979
  7. Аванс в мае пришел меньше обычного: почему? // КОНСУЛЬТАЦИЯ 1944
  8. Владимир Путин оценил успехи Александра Моора 1910
  9. Югорчанин потратит четыре миллиона на поиски следов снежного человека 1790
  10. Как и зачем голосовать за благоустройство в Сургуте 1756
  1. Проект «ДУМАть и решать». День российского парламентаризма. Богдан Гужва 6746
  2. В Сургуте спасатели ищут бесследно пропавшую женщину на водохранилище 6623
  3. «Первопричиной ожирения всегда становятся неправильное питание и пассивный образ жизни» 6381
  4. «Работа в России» — это не обычная ярмарка вакансий, а мероприятие более высокого уровня 6021
  5. ​Загородные участки в Сургуте стремительно дорожают, на некоторые варианты цены взлетели на 70% за считанные месяцы 5447
  6. Самые доступные новостройки Дубая: только посмотрите на эти фото! 5130
  7. Топ проблем, которые могут случиться с вами при заселении в отель // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 4786
  8. ​Собрание акционеров Сургутнефтегаза назначено. Что с дивидендами и легендарной кубышкой? 4570
  9. ​Председатель 4289
  10. Быстро, просто, кое-как 4157

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика