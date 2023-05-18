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Среди югорчан выросла доля довольных зарплатой

38% жителей ХМАО довольны своей зарплатой

Среди югорчан выросла доля довольных зарплатой
Фото: pixabay

В Югре 38% жителей довольны уровнем своей заработной платы. Это самая высокая доля в стране. По сравнению с 2022 годом доля югорчан, довольных зарплатой, выросла сразу на 21%, сообщает служба исследований hh.ru.

59% опрошенных заявили, что недовольны своей зарплатой и считают, что она должна быть больше. Еще 3% затруднились ответить.

О достойном уровне своей зарплаты чаще высказывались представители профессиональных сфер «Безопасность» (35%), «Стратегия, инвестиции, консалтинг» и «Информационные технологии» (по 30%). Доля тех, кого не устраивает текущая зарплата, наиболее высока в сферах «Медицина, фармацевтика» (84%), «Туризм, гостиницы, рестораны» (80%) и «Юристы» (76%).

В целом по стране своей зарплатой довольны 26% респондентов, недовольны - 71%, затруднились дать оценку 3%. Самая большая доля недовольных зафиксирована в Ярославской области (85%).


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Сегодня в 17:55, просмотров: 141, комментариев: 0
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