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​Задержаны авторы Telegram-каналов, которых подозревают в вымогательстве денег в Югре через «блок на негатив»

Задержаны авторы Telegram-каналов, которые якобы вымогали деньги за блок на негатив

​Задержаны авторы Telegram-каналов, которых подозревают в вымогательстве денег в Югре через «блок на негатив»
Фото pixabay.com

Согласно заявлению МВД России, в ходе силовой операции были задержаны организаторы сети Telegram-каналов, которые подозреваются в вымогательстве. В составе этой сети – каналы «Ханты и Манси», «Дневник Помбура» и «Тяпкин Ляпкин». Они довольно часто публиковали негативные материалы о работе правительства Югры и некоторых крупных предприятий. При этом силовые структуры предполагают, что делалось это для того, чтобы стимулировать своих «контрагентов» к покупке так называемого «блока на негатив» – отказ от негативных публикаций в обмен на деньги.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк рассказала, что в ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали одного из руководителей PR-агентства, заместителя начальника отдела федерального государственного унитарного предприятия, а также профессионального журналиста, который писал тексты для Telegram-каналов этой сети. В итоге следователь УВМД России по Московской области возбудил уголовное дело по статье 163 УК РФ, часть третья, пункт «б» – вымогательство, совершенное в целях получения имущества в особо крупном размере (то есть превышающее по размерам один миллион рублей). За это можно получить реальный тюремный срок от семи до 15 лет, а также существенный штраф. Пока задержанные после санкции суда отправлены под стражу.

Не так давно Telegram-канал «5 этаж», который прочно связывают с правительством Югры, опубликовал полный список ресурсов, входящих в эту сеть. Авторы канала указывали на то, что представители задержанной ныне группы людей обращались к властям региона с предложением купить блок на негатив.

Для Югры это не первый подобный скандал. Многие помнят имя Эдуарда Шмонина – бизнесмена и журналиста, создавшего портал «Чиновник.ру» и другие проекты. В рамках этого сайта он публиковал материалы не только критического и расследовательского, но и явно оскорбительного личного характера про власти Югры и отдельных муниципалитетов, и, в частности, губернатора. В профессиональном сообществе обсуждали слухи о том, что якобы после подобных публикаций Эдуард обращался к их фигурантам с предложением купить рекламу в других его проектах, иначе поток «компромата» продолжится.

Все это приводило к напряжению и раздражению в среде как чиновников, так и журналистов, которые были недовольны таким поворотом их профессии в Югре. Дело дошло до открытых конфликтов – в 2016 году Шмонин в здании окружной думы напал на журналиста телекомпании «СургутинформТВ» Виталия Щербакова. После этого часть сургутских медиа направили коллективное письмо в Роскомнадзор просьбой лишить лицензии принадлежащие Шмонину интернет-порталы «Чиновник.ру» и «ОТВ-Югра».

В конечном счете, скандальный журналист попал в сферу внимания силовиков. В 2018 году его задержали по подозрению сразу в четырех уголовных преступлениях: «Вымогательство, совершенное в целях получения имущества в особо крупном размере», «Клевета с использованием должностного положения, соединенная с обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления», «Нарушение неприкосновенности частной жизни», «Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов организованной группой с использованием СМИ». В мае 2021 года суд приговорил его к восьми годам лишения свободы.

Возвращаясь к Telegram-каналам – в России в принципе началась цепочка расследований, направленных на структуры, подозреваемые в вымогательствах. В их числе – дело Карена Григоряна, руководителя «Партии пенсионеров» Астраханской области и якобы администратора сетки каналов, среди которых – «Политуправа». Силовики вменяют ему вымогательство 4 млн рублей за блок на негатив. Другой громкий кейс – уголовное дело против Кирилла Суханова (коммерческий директор Ксении Собчак) и Ариана Кузьмина, которые якобы требовали 11 млн рублей за аналогичную услугу.


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Сегодня в 17:06, просмотров: 86, комментариев: 0
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