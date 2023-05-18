Югорчанки 14-18 лет могут присоединиться к проекту «Лидеры ИТ»

Жительниц ХМАО от 14 до 18 лет приглашают присоединиться к проекту «Лидеры ИТ». Девушкам предстоит разработать цифровое решение актуальной социальной проблемы. Это может быть сайт, приложение или чат-бот, сообщает телеграм-канал правительства Югры.

«Для участия необходимо предоставить логотип проекта, название, видеовизитку и текстовое описание идеи», - говорится в сообщении.

10 победительниц отправятся на международный IT-форум, который пройдет в Ханты-Мансийске. Кроме того, два проекта получат денежные сертификаты.

Конкурс продлится до 28 мая. Подробности - здесь.