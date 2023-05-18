Пять природных пожаров на площади почти 400 га потушили в ХМАО за сутки

В Югре за прошедшие сутки пожарные потушили пять ландшафтных пожаров в Октябрьском и Березовском районах на общей площади 372 га. По данным на утро сегодняшнего дня, проводятся работы по тушению трех ландшафтных пожаров на площади 251 га в Нижневартовском, Октябрьском и Ханты-Мансийском районах, а также двух лесных пожаров на площади 53 га в Сургутском и Октябрьском районе. Уточняется, что четыре из пяти возгораний локализованы.

«Сегодня в регионе преимущественно прогнозируются 1-3 классы пожарной опасности, в Кондинском районе — 4 класс. Мониторинг югорских лесов осуществляется в постоянном режиме», - сообщает телеграм-канал «Депнедра Югры».

Всего с начала пожароопасного сезона в Югре ликвидированы 16 лесных пожаров на площади 95,12 га и 53 ландшафтных на площади 4139,1 га.