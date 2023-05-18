Власти Югры контролируют весенне-летнее половодье

В Югре высшие уровни весеннего половодья не должны достигнуть установленных критических отметок. При этом, в настоящее время большинство рек уже очистились ото льда, говорится на сайте окружного правительства.

«Процесс вскрытия рек протекает планомерно благодаря затяжной весне. Отрицательные ночные и положительные дневные температуры воздуха способствовали медленному таянию снега и поступлению талых вод с поверхности суши в реки. В настоящее время большинство рек уже очистились ото льда. Согласно прогнозным данным, высшие уровни весеннего половодья автономного округа ожидаются около или ниже нормы, и не достигнут установленных критических отметок», − отметила начальник Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды − филиала ФГБУ «Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» Ольга Волковская.

Отметим, что для реагирования на возможные чрезвычайные ситуации в паводкоопасном периоде создали группировку сил и средств в составе более 4 800 человек и 1 416 единиц техники. А также в муниципалитетах определили 64 пункта временного размещения вместимостью более десяти тысяч человек.