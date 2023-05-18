Генерал-майор полиции Игорь Золотов проведет прием югорчан

В Югру едет инспектор МВД России генерал-майор полиции Игорь Золотов: 20 мая в 10 утра он проведет прием граждан по вопросам работы окружного УМВД и подчиненных ему территориальных ОВД на районном уровне. Мероприятие пройдет в рамках инспекторской проверки оперативно-служебной деятельности УМВД России по Югре.

«Уважаемые югорчане, если у вас имеются вопросы, касающиеся хода расследования уголовных дел или охраны общественного порядка, если вы не согласны с принятыми ранее решениями по вашим обращениям в органы внутренних дел и хотите обжаловать действия должностных лиц, или вас волнуют вопросы прохождения службы и трудоустройства в полицию, вы можете обратиться с ними на прием к руководителю инспекторской Комиссии», — обратились к жителям округа представители окружного УМВД.

Предварительная запись — по телефону: 8 (3467) 39-83-06. Прием будет проводиться по адресу: Ханты-Мансийск, улица Ленина, 55.