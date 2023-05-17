В ХМАО директору компании грозит реальный срок за рубку деревьев в лесничестве

В Сургутском районе возбуждено уголовное дело по факту незаконной рубки лесных насаждений в особо крупном размере. Преступление произошло на территории Угутского участкового лесничества, сообщает пресс-служба УМВД по ХМАО.

«Установлено, что коммерческая организация арендовала участок на территории лесничества для разработки карьера. В марте 2023 года 51-летний заместитель директора фирмы, не имея разрешения на вырубку, дал указания работникам вырубить лесные насаждения на участке», - говорится в сообщении.

Размер вреда лесному фонду, по оценке специалистов Природнадзора ХМАО, составил более 2 млн рублей. Для фигуранта уголовного дела избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.