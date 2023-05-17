В 12 муниципалитетах ХМАО выявили 47 заболевших коронавирусом за сутки

В Югре за минувшие сутки выявили 47 новых случаев коронавируса в 12 муниципалитетах. Из них в Сургуте - 15, Нижневартовске - 9, Ханты-Мансийске - 7. В других городах и поселках округа зафиксировано от 1 до 4 заболевших. У 46 человек на момент выявления наблюдались симптомы ОРВИ, у одного человека диагностирована пневмония.

«Среди детей выявлено 9 случаев COVID-2019, среди рабочих – 14 случаев, среди служащих – 5, среди медицинских работников – 0, среди пенсионеров – 12», - уточнили в пресс-службе окружного Роспотребнадзора.

Вылечились за сутки 25 человек, за весь период пандемии – 266 364 югорчанина. Умерли за весь период, по официальным данным, 2 618 пациентов с ковидом.