Один человек погиб и пятеро пострадали при столкновении Lada и Renault в Нефтеюганске

Один человек погиб и пятеро пострадали в ДТП, которое произошло утром сегодня на 13 км автодороги «подъезд к г. Сургуту» в Нефтеюганске.

Как сообщает пресс-служба УМВД по ХМАО, 47-летний водитель отечественной легковушки, двигаясь со стороны Тюмени в направлении Сургута, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Renault Capture.

«В результате ДТП пассажир Lada, женщина 1953 года рождения, от полученных телесных повреждений скончалась на месте происшествия. Водитель и пассажир Vesta, а также 33-летний водитель Renault и 2 его несовершеннолетних пассажира - 10-летняя девочка и 6-летний мальчик - получили травмы», - отметили в пресс-службе ведомства.

На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливаются причины и обстоятельства аварии.