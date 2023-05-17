Пожарные борются с природным пожаром в Березовском районе ХМАО

За минувшие сутки в ХМАО потушили 5 возгораний на природе: 3 лесных пожара в Белоярском и Октябрьском районах на площади 5 га и 4 ландшафтных (природных) - в Кондинском, Октябрьском и Березовском районах на общей площади 100,6 га. Сейчас пожарные борются с природным пожаром в Березовском районе, сообщает телеграм-канал «Депнедра Югры».

«По состоянию на 09.00 17 мая, в регионе проводятся работы по тушению одного ландшафтного пожара на площади 52 га в Березовском районе. Лесные пожары отсутствуют», - говорится в сообщении.

Всего с начала пожароопасного сезона в Югре ликвидировали 15 лесных пожаров на площади 85,92 га и 48 ландшафтных на площади 3767,1 га.

Сегодня в регионе преимущественно прогнозируются 1-3 классы пожарной опасности, в Кондинском районе — 4 класс.