​Пострадавшим в Белоярском районе оказывается вся необходимая медицинская помощь

По сообщению МЧС Югры, возгорание произошло при проведении ремонтных работ. Первое сообщение о происшествии поступило в 14.37 местного времени. По состоянию на 15.45 горение на месте происшествия отсутствовало. На месте задействованы 11 единиц техники, 29 сотрудников служб спасения.

По данным департамента здравоохранения Югры, пострадавшим при возгорании недействующей нитки магистрального газопровода в Белоярском районе оказывается необходимая врачебная помощь. По предварительным данным, один человек погиб, пять получили травмы.

«Пять человек - в тяжелом состоянии. В настоящее время осуществляется эвакуация пострадавших вертолетами санавиации в окружную больницу Нягани», - сообщил директор регионального департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский.

Угрозы для жителей и объектов экономики нет (ближайший населённый пункт находится на расстоянии 30 км от места происшествия).По сообщению МЧС Югры, возгорание произошло при проведении ремонтных работ. Первое сообщение о происшествии поступило в 14.37 местного времени. По состоянию на 15.45 горение на месте происшествия отсутствовало. На месте задействованы 11 единиц техники, 29 сотрудников служб спасения.