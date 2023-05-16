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Более 241 миллиона рублей югорчане перевели дистанционным мошенникам в 2023 году

За первые четыре месяца 2023 года жители ХМАО отдали дистанционным мошенникам около четверти миллиарда рублей

Более 241 миллиона рублей югорчане перевели дистанционным мошенникам в 2023 году
Фото: unsplash.com

Югорчане за первые четыре месяца 2023 года отдали дистанционным мошенникам более 241 миллиона рублей, сообщает окружная прокуратура.

«Правоохранителями зафиксировано две тысячи хищений денежных средств граждан посредством цифровых технологий, в том числе с банковских карт и электронных средств платежа. Общий размер причиненного гражданам ущерба превысил 241 миллион рублей», – говорится в сообщении.

Также отмечается, что чаще всего преступления через интернет, к которым в ведомстве отнесли и приобретение наркотиков, фиксируются в Сургуте, Нижневартовске и Ханты-Мансийске.


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Сегодня в 13:26, просмотров: 55, комментариев: 0
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