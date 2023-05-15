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Югорский фестиваль кинодебютов «Дух огня» станет круглогодичным

Фестиваль «Дух огня» в Югре перейдет на круглогодичный режим работы

Югорский фестиваль кинодебютов «Дух огня» станет круглогодичным
Фото: телеграм-канал "Ханты-Мансийск | Онлайн"

Фестиваль кинодебютов «Дух огня» в Югре планируется перевести на круглогодичный режим работы. Также его на площадке создадут одноименную академию, сообщила губернатор округа Наталья Комарова на встрече с министром культуры Ольгой Любимовой в Москве.

«Важный новый проект — автономная некоммерческая организация “Академия “Дух огня”. Это коммуникативная площадка, которая обеспечит реализацию мероприятий по продвижению дебютных фильмов-победителей фестиваля, повышению компетенций киноспециалистов, проведению летних киношкол для учащихся школ креативных индустрий, студентов, молодых кинематографистов», — рассказала глава региона.

Уже в июне академия «Дух огня» будет работать на Петербургском международном экономическом форуме на площадке киностудии «Ленфильм».

Фестиваль кинодебютов «Дух огня» - одно из самых любимых мероприятий жителей ХМАО. В 2023 году он прошел в обновленном формате. Президентом фестиваля стал сербский режиссер Эмир Кустурица. У мероприятия появился коммуникационный партнер — Фонд Росконгресс, также разработаны новые айдентика и портал.


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Сегодня в 15:20, просмотров: 109, комментариев: 0
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