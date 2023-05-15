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Меньше двух десятков случаев ковида зафиксировали в Югре за сутки

У 19 югорчан за минувшие сутки подтвердился коронавирус

Меньше двух десятков случаев ковида зафиксировали в Югре за сутки
Фото: pixabay

В 9 муниципалитетах Югры за минувшие сутки выявили 19 новых случаев коронавируса. Из них в Сургуте - 8, Нижневартовске - 3, Урае, Когалыме, Югорске, Пыть-Яхе, Кондинском и Сургутском районах - по 1. У всех заболевших на момент выявления наблюдались симптомы ОРВИ.

«Среди детей выявлено 6 случаев COVID-2019, среди рабочих – 5 случаев, среди служащих – 1, среди медицинских работников – 0, среди пенсионеров – 6. В категории «прочие» установлен 1 случай», - отметили в пресс-службе окружного Роспотребнадзора.

Вылечились за сутки 57 человек, за весь период пандемии – 266 288 югорчан. Умерли за весь период 2 618 пациентов с ковидом.


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Сегодня в 14:12, просмотров: 87, комментариев: 0
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