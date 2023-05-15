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Пенсионер из Пыть-Яха хотел приобрести двигатель для автомобиля, но потерял более 100 тысяч рублей

Сургутянин втерся в доверие пенсионера из Пыть-Яха договором купли-продажи

Пенсионер из Пыть-Яха хотел приобрести двигатель для автомобиля, но потерял более 100 тысяч рублей
Фото: ru.freepik.com

В Пыть-Яхе возбудили уголовное дело о мошенничестве. Жертвой афериста стал 62-летний местный житель, который в конце марта этого года хотел приобрести двигатель на свой автомобиль на сайте объявлений.

«Связавшись по указанному номеру телефона в объявлении, собеседники обговорили условия сделки. Продавец, представившийся Константином, убедил покупателя об оформлении товара документально. После чего мужчина в мессенджере «WhatsApp» получил от Константина образец договора купли-продажи для его заполнения. Спустя два дня злоумышленник лично посетил покупателя в Пыть-Яхе для подписания договора и полной оплаты запчасти», − рассказали в УМВД России по Югре.

Спустя два дня злоумышленник лично приехал к пенсионеру в Пыть-Ях для подписания договора и полной оплаты запчасти. Потерпевший отдал ему более 100 тысяч рублей, а после стал ожидать поставку двигателя и комплектующих частей. Однако они так и не были доставлены.

Сотрудники уголовное розыска установили подозреваемого в совершении мошенничества. Им оказался, 29-летний житель Сургута, который ранее был неоднократно судим по аналогичным преступлениям. Мужчина признался, что товара не существовало, а деньги он давно потратил на личные нужды.


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Сегодня в 11:19, просмотров: 48, комментариев: 0
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