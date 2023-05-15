16+
Логотип Сиапресс
USD  77,2041   EUR  84,2500  

Новости

Больше новостей
Вы берете микрокредиты?
Комментировать
0
Больше опросов

​Ландшафтный пожар в Нижневартовском районе локализовали

Четыре возгорания на площади 528 га потушили в Югре за сутки

​Ландшафтный пожар в Нижневартовском районе локализовали
Фото: pixabay

За минувшие сутки на территории Югры ликвидировали 4 возгорания на площади 528 га. Также к утру сегодняшнего дня удалось локализовать ландшафтный пожар в Нижневартовском районе, сообщает Авиалесоохрана округа.

«Площадь локализации составляет 250 га. Причиной стало несоблюдение местным населением правил пожарной безопасности. На месте работают 15 работников пожарно-спасательного отряда, Авиалесоохраны Югры, задействована необходимая техника», - говорится в сообщении.

В субботу вечером жители Нижневартовска пожаловались на смог и едкий запах гари. В мэрии города эти явления объяснили пожарами в соседних регионах, а также возгоранием на территории острова Чехлоней Нижневартовского района.

Всего за минувшую неделю, с 8 по 14 мая, лесопожарные формирования Югры ликвидировали 5 лесных пожаров на площади 48,8 га и 14 ландшафтных на площади 1578,6 га. С начала пожароопасного сезона в округе ликвидировано 10 лесных пожаров на площади 74,31 га и 43 ландшафтных на площади 3264,1 га.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 11:02, просмотров: 104, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Житель Советского обвиняется в убийстве брата 1092
  2. ​В Ханты-Мансийске сразятся КВНщики из югорских городов 979
  3. ​На 8 см вырос уровень воды в Оби за сутки 952
  4. Югорчан научат тушить природные пожары 913
  5. ​В Нижневартовске маленький ребенок попал в реанимацию из-за вейпа 896
  6. В ХМАО рыбаку грозит реальный срок за незаконную рубку деревьев 896
  7. В начале рабочей недели в Югре будет умеренно тепло и преимущественно без осадков 805
  8. Побежали! // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 728
  9. ​Югорчанам расскажут все подробности о летней оздоровительной кампании для детей 219
  10. В Сургуте 19-летний водитель «ВАЗ» устроил аварию с четырьмя пострадавшими 182
  1. ​В Югре 9 мая ожидаются дожди и мокрый снег 3292
  2. «Весенние иллюзии»: как оставаться красивой и не оказаться на приеме у некомпетентных косметологов и пластических хирургов? 2837
  3. Впечатляющие фильмы о войне // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 2820
  4. ​Отлетел в сторону: в Сургуте на «зебре» сбили подростка 2807
  5. ​Тяжело дышать: как защититься от дыма лесных пожаров? 2517
  6. В Сургуте под окнами двух ветеранов прошли парады 2457
  7. Молодежь Сургута стала чаще проводить майские праздники на дачах 2180
  8. ​Наталья Комарова облетела Нижневартовск на самолете «АН-2» 2124
  9. ​AVIAINCIDENT: у самолета Utair в ходе полета лопнуло лобовое стекло 2048
  10. Как прошел День Победы в Сургуте? // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 2006
  1. Обь в районе Сургута в этом году вскроется на неделю раньше средних значений. Зальет ли город? 7071
  2. Проект «ДУМАть и решать». День российского парламентаризма. Богдан Гужва 6251
  3. В Сургуте спасатели ищут бесследно пропавшую женщину на водохранилище 6092
  4. «Первопричиной ожирения всегда становятся неправильное питание и пассивный образ жизни» 5871
  5. «Работа в России» — это не обычная ярмарка вакансий, а мероприятие более высокого уровня 5599
  6. Эх, жизнь река… 5324
  7. ​Загородные участки в Сургуте стремительно дорожают, на некоторые варианты цены взлетели на 70% за считанные месяцы 4978
  8. Самые доступные новостройки Дубая: только посмотрите на эти фото! 4738
  9. Топ проблем, которые могут случиться с вами при заселении в отель // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 4341
  10. ​Собрание акционеров Сургутнефтегаза назначено. Что с дивидендами и легендарной кубышкой? 4145

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика