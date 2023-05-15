Четыре возгорания на площади 528 га потушили в Югре за сутки

За минувшие сутки на территории Югры ликвидировали 4 возгорания на площади 528 га. Также к утру сегодняшнего дня удалось локализовать ландшафтный пожар в Нижневартовском районе, сообщает Авиалесоохрана округа.

«Площадь локализации составляет 250 га. Причиной стало несоблюдение местным населением правил пожарной безопасности. На месте работают 15 работников пожарно-спасательного отряда, Авиалесоохраны Югры, задействована необходимая техника», - говорится в сообщении.

В субботу вечером жители Нижневартовска пожаловались на смог и едкий запах гари. В мэрии города эти явления объяснили пожарами в соседних регионах, а также возгоранием на территории острова Чехлоней Нижневартовского района.

Всего за минувшую неделю, с 8 по 14 мая, лесопожарные формирования Югры ликвидировали 5 лесных пожаров на площади 48,8 га и 14 ландшафтных на площади 1578,6 га. С начала пожароопасного сезона в округе ликвидировано 10 лесных пожаров на площади 74,31 га и 43 ландшафтных на площади 3264,1 га.