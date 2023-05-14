Уровень воды в Оби поднялся на 8 см за сутки

Уровень воды в реке Обь по состоянию на 14 мая составил 690 см. За сутки он вырос на 8 см, а днем ранее - на 12 см, сообщает телеграм-канал администрации Нижневартовска.

«Согласно предварительным данным, высший уровень воды в Оби в границах Нижневартовска в период весеннего половодья составит 800-890 см», - говорится в сообщении.

Мониторинг уровня воды осуществляется ежесуточно. По информации властей, в муниципалитетах ХМАО заблаговременно проведены превентивные противопаводковые мероприятия, проверена готовность спасательных служб и служб жилищно-коммунального хозяйства.