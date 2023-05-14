В Сургутском районе добровольцев научат тушить ландшафтные пожары

В поселке Барсово Сургутского района 20-21 мая пройдут учебно-полевые сборы по программе «Тушение ландшафтных пожаров». К участию приглашаются все желающие добровольцы, сообщает телеграм-канал «МЧС Югры».

Участники сборов получат теоретические и практические навыки пожаротушения, научатся оказывать первую помощь в чрезвычайных ситуациях, ориентироваться по местности и управлять специальным оборудованием для связи.

В качестве преподавателей выступят сотрудники МЧС Югры, инструкторы первой помощи, инструкторы по поиску пропавших без вести и добровольческие отряды из Якутии.

Сборы пройдут на площадке центра военно-прикладных видов спорта. Участники получат удостоверения добровольного пожарного.