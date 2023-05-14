Житель Советского предстанет перед судом за убийство брата

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении жителя Советского. Он обвиняется в совершении убийства, сообщает пресс-служба СУ СКР по ХМАО.

Преступление произошло в ночь на 4 марта текущего года. По версии следствия, обвиняемый и его брат распивали спиртные напитки в квартире дома на ул. Промышленная. Между ними возникла ссора, в ходе которой злоумышленник нанес брату ножевое ранение в шею. Мужчина скончался на месте преступления.

Обвиняемого заключили под стражу. Ему грозит реальный срок от 6 до 15 лет.