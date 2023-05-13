Стало известно, сколько среднестатистический житель Югры может потратить на отпуск

Планируя недельный отпуск, среднестатистический житель Югры может позволить себе потратить 45 тысяч на одного члена семьи. На идеальный отпуск такой же продолжительности респондентам требуется в среднем 152 тысяч на человека. Почти каждый третий (28%) сообщил, что не может позволить себе отдых из-за отсутствия средств. Информация об этом следует из проведенного специалистами сервиса SuperJob опроса.

«Женские запросы скромнее мужских: и для реального, и для идеального отпуска представителям сильного пола нужно больше, чем женщинам. Чем старше респонденты, тем меньше их отпускной бюджет и тем меньше им нужно для отпуска мечты. При этом отпускные запросы ожидаемо растут вместе с уровнем дохода», – подчеркнули представители портала.