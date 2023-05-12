Жильстройнадзор организовал опрос для жителей Югры о работе УК по благоустройству придомовых территорий

Жителям Югры предлагают оценить работу УК по благоустройству дворов в городах округа. Опрос проводит Жилстройнадзор и просит поделиться своим мнением на портале «Госуслуг». Перед прохождением опроса необходимо указать адрес дворовой территории и название УК, которая обслуживает дом.

Югорчанам предлагают ответить на вопросы: «Есть ли на территории вашего двора детская площадка?», «Удовлетворен ли вы работой УК по содержанию территорий?». В том числе жители округа расскажут, есть ли на территории двора детская площадка и удовлетворены ли они работой управляющей компании по благоустройству.