Шесть нелегальных организаций выявили в Югре и Тюменской области

В первом квартале 2023 года на территории Югры и Тюменской области выявили шесть организаций, которые работают на финансовом рынке нелегально. Пять из них – так называемые черные кредиторы, сообщает пресс-служба Тюменского отделения ЦБ РФ.

«Чаще всего это ломбарды, которые не прошли процедуру допуска на финансовый рынок, или комиссионные магазины, выдающие себя за ломбарды. Они незаконно предлагают потребительские займы под залог вещей. Потребители, которые пользуются такими услугами, в дальнейшем не могут выкупить заложенное имущество, их вещи не застрахованы, хранятся не по правилам и могут быть проданы в любой момент», - говорится в сообщении пресс-службы.

Также специалисты Банка России обнаружили на территории Югры компанию с признаками черного кредитора и финансовой пирамиды. Организация, выдающая себя за потребительский кооператив, привлекала деньги граждан и выдавала займы, не имея специального разрешения регулятора. Она гарантировала высокую доходность, что запрещено на финансовом рынке.

«Важно помнить: обращаться в организацию, которая нелегально работает на финансовом рынке, опасно. Финансовые пирамиды приносят обогащение только своим организаторам, а услуги черных кредиторов могут обернуться переплатой процентов, проблемами при выплате и закрытии займа, потерей залога», – подчеркнула управляющий отделением Банка России по Тюменской области Елена Никитина.

Проверить, легально ли действует та или иная компания, можно в Справочнике финансовых организаций на сайте регулятора или в мобильном приложении «ЦБ онлайн». Также необходимо убедиться, что ее нет в списке компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. Сегодня в нем числится более 9 тыс. сомнительных фирм, выявленных в стране с 2020 года, в том числе 35 – в Тюменской области, 26 – в Югре, 3 – на Ямале.