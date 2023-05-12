​В Сургуте перед судом предстанет водитель грузовика, случайно задавивший рабочего

В Сургуте завершилось расследование уголовного дела в отношении 32-летнего местного жителя. Он обвиняется в причинении смерти по неосторожности, сообщает пресс-служба СУ СКР по ХМАО.

Трагедия произошла 22 октября 2022 года на территории месторождения в Сургутском районе. По версии следствия, обвиняемый, управляя грузовым автомобилем, начал движение, не убедившись в безопасности маневра. В результате он наехал на рабочего, находившегося около переднего колеса автомобиля. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия.

По уголовному делу собраны достаточные доказательства, материалы переданы в суд для рассмотрения по существу, уточнили в пресс-службе ведомства.