Капитальный ремонт на участке трассы Сургут−Нижневартовск завершат в 2024 году

В Нижневартовском районе Югры стартовал капитальный ремонт участка трассы Сургут−Нижневартовск с 213 по 217 км. Сейчас на территории ведутся подготовительные работы. Подрядчик устанавливает предупреждающие знаки, согласовывает схемы организации дорожного движения на время капремонта с ГИБДД, сообщили в Телеграм-канале «Управление автодорог Югры».

«Специалисты приведут в нормативное состояние участок, протяженностью – 4,3 км, уложат более 60 тыс кв м нового прочного дорожного покрытия и выполнят целый комплекс работ для повышения безопасности дорожного движения», − говорится в сообщении.

Кроме того, на территории установят новый бордюрный камень, восстановят покрытие тротуаров, выполнят озеленение, заменят барьерное ограждение и дорожные знаки, нанесут дорожную разметку. А также здесь появится четыре новых автобусных павильона.

Все работы по капитальному ремонту планируют выполнить в 2024 году.